In calo l'indice del settore chimico (-1,55%), performance negativa per SOL
(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il comparto chimico italiano, mentre è debole il settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a 60.352,7 in diminuzione di 951,1 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'indice EURO STOXX Chemicals termina la seduta in calo a 1.558, dopo aver avviato la seduta a 1.563.
Tra le azioni del Ftse MidCap, sottotono SOL, che chiude la seduta con un calo dell'1,59%.
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