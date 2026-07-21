Londra: andamento negativo per Sage

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Sage rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Sage è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,434 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,281. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,587.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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