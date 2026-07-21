Londra: andamento negativo per Sage
(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, che presenta una flessione dell'1,95% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Sage rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status tecnico di Sage è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8,434 sterline, mentre il primo supporto è stimato a 8,281. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8,587.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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