Milano 14:09
52.732 +0,85%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:09
10.729 +1,35%
Francoforte 14:09
25.060 +0,19%

Londra: rosso per Sage

Migliori e peggiori, In breve
Londra: rosso per Sage
Composto ribasso per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese, in flessione del 2,03% sui valori precedenti.
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