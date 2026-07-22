Londra: performance negativa per Sage

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che presenta una flessione del 2,03% sui valori precedenti.



L'andamento di Sage nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Sage . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8,273 sterline. Primo supporto visto a 8,126. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8,068.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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