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Londra: brillante l'andamento di BAE Systems

Migliori e peggiori, Spazio
Londra: brillante l'andamento di BAE Systems
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda britannica attiva nel settore della difesa, della sicurezza e dell'aerospazio, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,75%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a BAE Systems rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 18,99 sterline. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 19,45. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 19,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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