Londra: rosso per Experian

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che mostra un decremento del 2,72%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE 100 . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Allo stato attuale lo scenario di breve di Experian rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 27,34 sterline. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 26,61. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 28,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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