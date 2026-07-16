Pesante sul mercato di Londra Experian

(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi , che perde terreno, mostrando una discesa del 4,95%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian , che fa peggio del mercato di riferimento.





La tendenza di breve di Experian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,27 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,34.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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