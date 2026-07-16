Pesante sul mercato di Londra Experian
(Teleborsa) - Pressione sulla società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,95%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Experian, che fa peggio del mercato di riferimento.
La tendenza di breve di Experian è in rafforzamento con area di resistenza vista a 26,27 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 25,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 27,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```