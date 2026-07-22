Londra: positiva la giornata per Experian
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società attiva nei servizi di informazione per prevenire le frodi, che avanza bene del 2,33%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Experian rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Experian. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Experian evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 28 sterline. Primo supporto a 26,88. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 26,14.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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