Madrid: andamento negativo per Acciona

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società elettrica spagnola , che mostra un decremento del 2,27%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35 , evidenzia un rallentamento del trend di Acciona rispetto all' indice azionario della Borsa di Madrid , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 259 Euro. Primo supporto visto a 254. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 252,2.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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