Madrid: andamento negativo per Acciona
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la società elettrica spagnola, che mostra un decremento del 2,27%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Ibex 35, evidenzia un rallentamento del trend di Acciona rispetto all'indice azionario della Borsa di Madrid, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 259 Euro. Primo supporto visto a 254. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 252,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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