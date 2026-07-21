Mercati prudenti. Tonica Piazza Affari

(Teleborsa) - Giornata all'insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d'Europa, trainata dai titoli tech e della difesa. Nel frattempo, a Wall Street prevalgono gli acquisti per l' S&P-500 .



L' Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,07%. Forte rialzo per l' oro , che segna un guadagno dell'1,68%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,72%.



Lo Spread migliora, toccando i +81 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,97%.



Tra gli indici di Eurolandia giornata moderatamente positiva per Francoforte , che sale di un frazionale +0,66%, seduta senza slancio per Londra , che riflette un moderato aumento dello 0,58%, e piccolo passo in avanti per Parigi , che mostra un progresso dello 0,28%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con il FTSE MIB che avanza a 52.285 punti, invertendo la tendenza rispetto alla serie di quattro ribassi consecutivi, cominciata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in rialzo il FTSE Italia All-Share , che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 54.908 punti.



Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+4,34%), Prysmian (+4,32%), Fineco (+1,96%) e Unicredit (+1,87%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin , che ha chiuso a -3,96%.



Preda dei venditori Inwit , con un decremento del 2,58%.



Si concentrano le vendite su Amplifon , che soffre un calo del 2,27%.



Vendite su Moncler , che registra un ribasso dell'1,72%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technoprobe (+5,48%), D'Amico (+2,22%), MFE A (+1,18%) e Alerion Clean Power (+0,95%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Zignago Vetro , che ha chiuso a -3,61%.



Seduta negativa per Reply , che mostra una perdita del 3,52%.



Sotto pressione MARR , che accusa un calo del 3,40%.

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