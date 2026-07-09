Borse europee in rialzo con focus su tensioni geopolitiche, in rosso Londra

(Teleborsa) - Seduta positiva per le Borse europee, ad eccezione di Londra
, in un contesto che resta condizionato dalle rinnovate tensioni geopolitiche in Medio Oriente e dal recupero del petrolio, in attesa della nuova stagione dei risultati societari.
I verbali dell'ultima riunione della Fed
, la prima presieduta da Kevin Warsh, hanno confermato
che il comitato si è espresso all'unanimità a favore del mantenimento dei tassi d'interesse invariati, pur concentrandosi chiaramente sui rischi di inflazione. Le discussioni sono state intense, con diversi membri che hanno addirittura ritenuto giustificato un immediato aumento dei tassi, mentre "quasi tutti" i partecipanti hanno concordato sulla necessità di un ulteriore inasprimento della politica monetaria qualora le pressioni sui prezzi si intensificassero, in particolare a causa di investimenti legati all'intelligenza artificiale, dazi doganali o rinnovate tensioni in Medio Oriente. Dai verbali della BCE non sono emersi
significativi spunti, con il Consiglio attento a non ripetere gli errori del passato e concorde sulla necessità di mantenere un approccio basato su scelte riunione per riunione.
L'Euro / dollaro USA
mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. L'Oro
, in aumento (+1,29%), raggiunge 4.130,4 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio
(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 72,6 dollari per barile, con un calo dell'1,25%.
Migliora lo spread
(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +77 punti base, con il rendimento del BTP decennale
che si posiziona al 3,84%. Tra i mercati del Vecchio Continente
resistente Francoforte
, che segna un piccolo aumento dello 0,59%, si muove sotto la parità Londra
, evidenziando un decremento dello 0,42%, e Parigi
avanza dello 0,62%.
Segno più per il listino italiano
, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,04%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che continua la giornata in aumento dell'1,00% rispetto alla chiusura precedente. In frazionale progresso il FTSE Italia Mid Cap
(+0,65%); sui livelli della vigilia il FTSE Italia Star
(-0,1%). Tra le migliori Blue Chip
di Piazza Affari, brilla STMicroelectronics
, con un forte incremento (+6,28%). Ottima performance per Prysmian
, che registra un progresso del 4,20%. Tonica DiaSorin
che evidenzia un bel vantaggio del 2,97%. In luce Unicredit
, con un ampio progresso del 2,48%.
Le peggiori performance, invece, si registrano su Avio
, che ottiene -5,03%. Leonardo
scende del 3,13%. Calo deciso per Fincantieri
, che segna un -2,45%. Sotto pressione Inwit
, con un forte ribasso del 2,43%. In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione
di Milano, LU-VE Group
(+5,50%), Safilo
(+4,40%), Technoprobe
(+3,84%) e Piaggio
(+3,71%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su D'Amico
, che continua la seduta con -3,45%. Soffre BFF Bank
, che evidenzia una perdita del 2,23%. Preda dei venditori Danieli
, con un decremento dell'1,53%. Contrazione moderata per Alerion Clean Power
, che soffre un calo dell'1,40%.