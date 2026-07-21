New York: scatto rialzista per Applied Materials

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori , che mostra una salita bruciante del 7,33% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Applied Materials rispetto all' indice dei titoli tecnologici USA , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario del produttore di chip si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 553,7 USD. Prima resistenza a 573,1. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 543,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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