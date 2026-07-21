Perde Workday sul mercato di New York

(Teleborsa) - Scende sul mercato il fornitore americano di software di gestione finanziaria e del capitale umano su richiesta , che soffre con un calo del 4,47%.



Lo scenario su base settimanale di Workday rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 144,1 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 138,1. L'equilibrata forza rialzista di Workday è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 150,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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