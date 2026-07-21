Parigi: performance negativa per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Pressione sul gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , che tratta con una perdita del 2,22%.



Il trend di Eurofins Scientific mostra un andamento in sintonia con quello del CAC40 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





La tendenza di breve di Eurofins Scientific è in rafforzamento con area di resistenza vista a 70,03 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 69,17. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 70,89.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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