Segnali d'acquisto per Eurofins Scientific

(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio

Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale , tra i titoli dell'indice CAC40 , con una variazione percentuale dell'1,12%.





Operatività odierna:

Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 70,28 Euro, con stop loss individuato a livello 66,53 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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