Segnali d'acquisto per Eurofins Scientific
(Teleborsa) - Chiusura del 17 luglio
Punta con decisione al rialzo la performance del gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, tra i titoli dell'indice CAC40, con una variazione percentuale dell'1,12%.
Operatività odierna:
Sotto il profilo operativo, l'azione vanta un segnale di acquisto ai valori attuali individuati a 70,28 Euro, con stop loss individuato a livello 66,53 Euro, mostrando opportunità di guadagno da realizzare nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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