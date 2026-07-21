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Parigi: andamento negativo per Eurofins Scientific

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento negativo per Eurofins Scientific
Ribasso composto e controllato per il gruppo di laboratori di diagnostica clinica, alimentare e ambientale, che presenta una flessione del 2,22% sui valori precedenti.
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