Istituti tecnici: confronto al MIM su riforma, Anief soddisfatta per interventi primo biennio

"Ieri al MIM si è svolto l’incontro di confronto sullache ricordiamo essere partita cone aver visto successivamente ulteriori interventi normativi, fino alla modifica dei quadri orari che conosciamo oggi.: finalmente si prospetta un intervento normativo in grado di rassicurare, rispetto al primo biennio,". Lo ha dichiarato"Per ile, al momento, aspettiamo di conoscere nel dettaglio quale sarà la proposta che verrà presentata con il prossimo decreto legge.Per il. Restano invece necessarieAbbiamo inoltre chiesto, perché questa riforma non può essere, come tutte le riforme a costo zero. Dal momento che prevede una, oltre a interventi di formazione, ad esempiodevono essere previste risorse aggiuntive", conclude Rosano.