Istituti tecnici: confronto al MIM su riforma, Anief soddisfatta per interventi primo biennio

"Ieri al MIM si è svolto l’incontro di confronto sulla riforma degli istituti tecnici,
che ricordiamo essere partita con un decreto del 2022
e aver visto successivamente ulteriori interventi normativi, fino alla modifica dei quadri orari che conosciamo oggi.ANIEF è soddisfatta, almeno in parte, del metodo utilizzato
: finalmente si prospetta un intervento normativo in grado di rassicurare, rispetto al primo biennio, tutti i lavoratori ma anche le famiglie che hanno iscritto i propri figli ai percorsi di istruzione tecnica
". Lo ha dichiarato Daniela Rosano, segretario generale Anief.
"Per il secondo biennio e per l’ultimo anno, invece, attendiamo ulteriori interventi
e, al momento, aspettiamo di conoscere nel dettaglio quale sarà la proposta che verrà presentata con il prossimo decreto legge.
Per il primo biennio saranno quindi sicuramente salvaguardate geografia, lingue comunitarie e scienze sperimentali
. Restano invece necessarie maggiori rassicurazioni sul secondo biennio e sull’ultimo anno.
Abbiamo inoltre chiesto maggiori risorse
, perché questa riforma non può essere, come tutte le riforme a costo zero. Dal momento che prevede una progettualità legata al CLIL e all’integrazione con l’ICPA
, oltre a interventi di formazione, ad esempio sull’IA,
devono essere previste risorse aggiuntive", conclude Rosano.
"