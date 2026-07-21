Santander, 876 milioni di euro da BEI per sbloccare 1,43 miliardi di sostegno a PMI

(Teleborsa) - Il Gruppo BEI, composto dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) e dal Fondo europeo per gli investimenti (FEI), ha investito 876 milioni di euro in una nuova cartolarizzazione di Santander . L'operazione consentirà a Santander di erogare circa 1,43 miliardi di euro in prestiti a sostegno della transizione verde e per rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese e delle medie imprese in Spagna, favorendo la creazione di posti di lavoro e contribuendo a trattenere i talenti.



Di questa cifra, 108 milioni di euro saranno destinati a prestiti per imprenditrici e imprese a conduzione prevalentemente femminile, mentre oltre 162 milioni di euro sosterranno la transizione verde.



"Le piccole e medie imprese sono un motore vitale per la crescita, l'innovazione e l'occupazione in Europa. Questo investimento rafforza l'impegno del FEI a migliorare l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e le medie imprese spagnole, in particolare quelle che perseguono progetti sostenibili e quelle guidate da donne", ha dichiarato Marco Marrone, responsabile investimenti del FEI.



"La nostra partnership con il Gruppo BEI ci consente di continuare a rafforzare il nostro sostegno alle PMI e alle imprese di medie dimensioni spagnole, ampliando l'accesso al credito per favorire la loro crescita, promuovere la transizione sostenibile e contribuire allo sviluppo economico e alla competitività del nostro Paese", ha aggiunto Catalina Mejía, Direttore Finanziario di Banco Santander Spagna.



Nell'ambito dell'operazione, la BEI investirà circa 476 milioni di euro e il FEI 400 milioni di euro, insieme ad altri investitori privati. L'investimento del FEI è costituito da una garanzia incorporata nei titoli di classe A2. Si tratta della prima operazione di cartolarizzazione realizzata in Spagna con una garanzia incorporata direttamente nelle obbligazioni cartolarizzate.

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