Difesa, Lituania riceve primo pagamento di 956 milioni di euro da programma SAFE

(Teleborsa) - La Lituania ha ricevuto il primo pagamento di 956,3 milioni di euro nell'ambito dello strumento di finanziamento per la difesa SAFE (Security Action for Europe), pari al 15% della sua assegnazione totale di 6,4 miliardi di euro. SAFE è uno strumento finanziario da 150 miliardi di euro che eroga prestiti agli Stati membri. Finanzia principalmente l'acquisto congiunto di munizioni, missili, sistemi di difesa aerea e sistemi di combattimento terrestri prodotti all'interno dell'UE. Fa parte del piano ReArm Europe/Readiness 2030 della Commissione europea, che mira a sbloccare oltre 800 miliardi di euro di investimenti nella difesa in tutta l'UE.



"Questo primo pagamento SAFE rappresenta una pietra miliare nel nostro costante impegno per la sicurezza della Lituania, dell'Europa e del fianco orientale - ha detto Andrius Kubilius, Commissario per la Difesa e lo Spazio - Grazie al dispiegamento strategico di queste risorse, le capacità nazionali e regionali saranno rafforzate”.



Questo pagamento di prefinanziamento fa seguito al completamento di tutte le procedure necessarie e riflette l'impegno dell'UE a fornire un sostegno tempestivo e concreto attraverso SAFE. Seguiranno ulteriori pagamenti, al raggiungimento degli obiettivi concordati e all'attuazione del programma.

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