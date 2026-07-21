Seagate Technology, prevale lo scenario rialzista a New York

(Teleborsa) - Brilla l' azienda americana attiva nel settore storage , che passa di mano con un aumento dell'8,44%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Seagate Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del leader nella produzione di driver per hard-disk segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 851,6 USD, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 882. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 833.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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