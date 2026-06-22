USA-Iran, "progressi incoraggianti" nei colloqui con "cellula di de-escalation" per Libano

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(Teleborsa) - La prima sessione di colloqui per raggiungere una pace duratura tra Stati Uniti e Iran si è svolta "in un clima positivo e costruttivo" e "sono stati compiuti progressi incoraggianti, tra cui la creazione di un meccanismo per ulteriori colloqui tecnici". Lo si legge in una nota pubblicata dai mediatori del Qatar e Pakistan, dopo i primi scambi tra rappresentanti della Repubblica Islamica dell'Iran, degli Stati Uniti d'America e delle due parti mediatrici a Burgenstock, in Svizzera.



Le parti hanno concordato l'istituzione di un Comitato di alto livello, che fornirà una supervisione politica alla mediazione. I negoziatori capo riferiranno regolarmente al Comitato di alto livello e guideranno gruppi di lavoro incentrati sul nucleare, sulle sanzioni e su un gruppo di monitoraggio e risoluzione delle controversie per garantire l'efficace attuazione del Memorandum d'intesa, nonché su altre questioni, si legge nella nota.



Inoltre, è stata istituita una linea di comunicazione tra le parti "al fine di evitare incidenti e incomprensioni e garantire il passaggio sicuro delle navi commerciali attraverso lo Stretto di Hormuz". Infine, le parti hanno inoltre concordato la "creazione di una cellula di de-escalation, composta dalle parti stesse, dalla Repubblica Libanese e con il supporto dei mediatori, per garantire il rispetto della cessazione delle operazioni militari in Libano".



I colloqui tecnici proseguiranno per il resto della settimana presso il resort di Burgenstock su tutte le questioni e i mediatori di Qatar e Pakistan "continueranno a fare tutto il possibile per garantire che i negoziati si svolgano in un clima costruttivo, con l'obiettivo di raggiungere un accordo definitivo".



I colloqui hanno segnato l'inizio di un processo diplomatico di 60 giorni volto a raggiungere un accordo definitivo per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Tuttavia, i combattimenti in Libano rimangono uno dei principali punti critici. Nel frattempo, l'Iran ha insistito di aver nuovamente chiuso lo Stretto di Hormuz durante il fine settimana, mentre gli Stati Uniti hanno affermato che il traffico è continuato.



I negoziati hanno avuto un inizio teso domenica in Svizzera, quando i media iraniani hanno riportato che l'Iran aveva interrotto i colloqui a seguito dell'ultima minaccia del presidente statunitense Donald Trump. "L'Iran deve immediatamente impedire ai suoi miliziani ben pagati in Libano di causare problemi - ha scritto Trump sul suo profilo Truth - Se non lo faranno, colpiremo di nuovo l'Iran molto duramente, proprio come abbiamo fatto la settimana scorsa, solo più duramente". "Farebbero meglio a stare attenti alle loro dichiarazioni - ha risposto il capo negoziatore iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, su X - Le nostre forze armate sono pronte a rispondere in modo diverso. Loro possono continuare a parlare, ma noi agiamo".

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