Milano 22-lug
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Nasdaq 22-lug
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Dow Jones 22-lug
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Londra 22-lug
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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,01%)

Il Dow Jones termina gli scambi a 52.219,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,01%)
Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,01%, archiviando la seduta a 52.219,35 punti.
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