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Borsa: Giornata cauta per il Dow Jones (-0,01%)
Il Dow Jones termina gli scambi a 52.219,35 punti
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Non si allontana dalla parità l'indice dei principali titoli USA, che mostra un deludente -0,01%, archiviando la seduta a 52.219,35 punti.
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