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Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,66%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 3.864,37 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,66%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo del 2,66%, a quota 3.864,37 in apertura.
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