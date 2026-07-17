Milano 9:54
52.074 -0,57%
Nasdaq 16-lug
29.026 -1,62%
Dow Jones 16-lug
52.553 -0,20%
Londra 9:54
10.609 +0,35%
24.835 -0,32%

Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 3,05%

L'Indice della Borsa di Shanghai chiude a 3.764,15 punti

In breve, Finanza
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo del 3,05%
Giornata da dimenticare per Shanghai, che riporta un -3,05% e termina gli scambi a 3.764,15 punti.
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