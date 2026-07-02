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Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,12%)

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.112,45 punti

In breve, Finanza
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,12%)
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo del 2,12%, a quota 4.112,45 in apertura.
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