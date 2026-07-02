Milano
1-lug
0
0,00%
Nasdaq
1-lug
29.809
-1,54%
Dow Jones
1-lug
52.305
-0,03%
Londra
1-lug
10.478
0,00%
Francoforte
1-lug
25.040
0,00%
Giovedì 2 Luglio 2026, ore 06.22
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,12%)
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,12%)
L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.112,45 punti
In breve
,
Finanza
02 luglio 2026 - 03.38
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Protagonista l'indice della Borsa cinese, in forte rialzo del 2,12%, a quota 4.112,45 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Grande giornata per Shanghai (+2,75%)
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,67%
Borsa: Corre il mercato di Shanghai, in progresso dell'1,78%
Borsa: A picco Shanghai, in forte calo dell'1,70%
Argomenti trattati
Borsa
(1535)
Altre notizie
Borsa: Giornata da dimenticare per Shanghai, in forte calo -2,14% alle 05:48
Borsa: Stabile Shanghai, che riporta un cauto -0,03%
Borsa: Risultato negativo per Shanghai, in flessione dello 0,74%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,12%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,75%
Borsa: Andamento brillante per Shanghai, in accelerazione del 2,63%
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto