Chiusura al rialzo a Wall Street

(Teleborsa) - Seduta positiva per il listino USA, che porta a casa un guadagno dello 0,74% sul Dow Jones , invertendo la tendenza rispetto alla serie di tre ribassi consecutivi, cominciata giovedì scorso; sulla stessa linea, l' S&P-500 termina la giornata in aumento dello 0,89%.



Ottima la prestazione del Nasdaq 100 (+1,93%); come pure, positivo l' S&P 100 (+0,88%).



In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti informatica (+2,35%), energia (+1,15%) e sanitario (+0,64%). Nel listino, i settori beni di consumo per l'ufficio (-1,01%) e telecomunicazioni (-0,85%) sono stati tra i più venduti.



Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, 3M (+7,32%), United Health (+3,51%), Caterpillar (+2,97%) e Goldman Sachs (+2,92%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Boeing , che ha archiviato la seduta a -2,23%.



Calo deciso per Salesforce , che segna un -2,15%.



Sotto pressione Sherwin Williams , con un forte ribasso dell'1,59%.



Discesa modesta per McDonald's , che cede un piccolo -1,39%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Western Digital (+12,51%), Micron Technology (+12,04%), Seagate Technology (+11,06%) e Intel (+8,64%).



Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Atlassian , che ha chiuso a -6,05%.



Crolla Thomson Reuters , con una flessione del 4,96%.



Vendite a piene mani su Workday , che soffre un decremento del 4,06%.



Pessima performance per CoStar , che registra un ribasso del 3,98%.

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