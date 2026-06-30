Wall Street apre l'ultima seduta del trimestre poco sopra la parità

(Teleborsa) - I listini statunitensi aprono l'ultima seduta del trimestre in cauto rialzo, dopo i guadagni della sessione precedente. che ha visto l’azionario registrare i maggiori guadagni degli ultimi anni, pur in un contesto geopolitico teso, lo shock dei prezzi del greggio e i timori relativi alla spesa nel settore dell’IA.



Nel corso della giornata l’attenzione si concentrerà su una serie di dati economici, tra cui il rapporto Jolts sulle offerte di lavoro e l’indice di fiducia dei consumatori del Conference Board. Attesi i conti di Nike in serata.



Sulle prime rilevazioni, il Dow Jones si attesta sui valori della vigilia a 52.165 punti; sulla stessa linea, incolore l' S&P-500 , che continua la seduta a 7.445 punti, sui livelli della vigilia. Leggermente positivo il Nasdaq 100 (+0,5%); consolida i livelli della vigilia l' S&P 100 (+0,11%).

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