Monopattini: 160mila le targhe rilasciate, 60mila polizze attivate

(Teleborsa) - Nel corso della consultazione pubblica del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono emersi i numeri sulla situazione dei monopattini in Italia alla luce delle recenti novità relative all’obbligo di targa e copertura assicurativa. Lo rende noto Consumerismo No Profit, che ha partecipato oggi all’incontro pubblico sul nuovo Codice della strada indetto dal Mit.



In base ai dati emersi nel corso della consultazione, le targhe rilasciate fino ad oggi sono circa 160mila, e 20mila contrassegni sono in via di rilascio nei prossimi giorni – spiega Consumerismo – I rappresentanti dell’Ania che hanno preso parte alla consultazione hanno invece fornito i numeri relativi alle polizze per i monopattini, diventate obbligatorie dallo scorso 16 luglio: 60mila i mezzi fino ad oggi assicurati, con un costo che varia tra i 90 e i 250 euro annui a monopattino.



"I dati confermano l’allarme lanciato da Consumerismo nei giorni scorsi – afferma il presidente Luigi Gabriele – I prezzi delle coperture assicurative sono saliti in concomitanza con l’introduzione dell’obbligo di polizza, e a fronte di un numero di monopattini privati in circolazione compreso tra 800mila e 1 milione di mezzi, solo una minima parte di questi è stata dotata di targa. Ancor meno i monopattini assicurati, la cui percentuale sul totale di quelli circolanti è compresa in una forbice tra il 6 e il 7,5%. Dati che dimostrano come molti proprietari di monopattini, a seguito dei nuovi costi a loro carico introdotti dall’obbligo di targa e assicurazione, hanno deciso di abbandonare tale mezzo di locomozione, venendo meno la convenienza rispetto ad altri veicoli", conclude Gabriele.

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