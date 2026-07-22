ESMA, Carlo Comporti verso la presidenza. Giorgetti: riconoscimento anche per l'Italia

Il voto odierno

(Teleborsa) - Il Consiglio UE ha scelto, nel corso della riunione degli ambasciatori dei 27, l'italiano Carlo Comporti come candidato alla presidenza dell'ESMA, l'Autorità europei degli strumenti finanziari e dei mercati. Comporti, già nel Management Board dell'Autorità, ha avuto la meglio sulla danese Karen Dortea Abelskov e succederà a Verena Ross, economista tedesca in carica da novembre 2021 e che lo scorso dicembre aveva comunicato la sua indisponibilità a un secondo mandato.



A favore dell'attuale commissario della Consob hanno votato 17 Stati, mentre dieci si sono espressi per la candidata danese. Il voto era a maggioranza semplice e a scrutinio segreto. La scelta del Consiglio dovrà essere approvata dal Parlamento europeo, dopo un'audizione del candidato presso la commissione per gli affari economici e monetari (ECON), con una votazione che dovrebbe tenersi a settembre. Infine, il Consiglio adotterà formalmente la nomina prima dell'inizio del nuovo mandato il 1° novembre.



"Auguri e complimenti a Carlo Comporti per la nomina alla guida dell'ESMA - ha commentato il ministro dell'economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti - Anche se il processo non è ancora concluso, il voto decisivo di oggi è un riconoscimento alla persona e all'Italia. L'ESMA infatti ricopre un ruolo strategico e in futuro è destinata a svilupparsi come Consob europea". "Sono soddisfatto per il risultato di oggi - ha aggiunto Giorgetti - frutto del metodo di lavoro che adottiamo dall'inizio di questa legislatura e conferma della ritrovata credibilità in Europa del nostro Paese e del governo".



Commissario della Consob da febbraio del 2022, Comporti, nato a Siena 60 anni fa, ha lavorato presso la Consob 1994 al 1997, nella Divisione Intermediari a Milano e nell'Ufficio Relazioni Internazionali a Roma. Nel 2002 è stato distaccato presso la Commissione europea, DG Mercato Interno, a Bruxelles. Nel 2001 è stato distaccato presso la Banca Centrale Europea a Francoforte. Nel 2011 è stato Segretario Generale ad interim e Consigliere Senior del Presidente dell'ESMA a Parigi. Dal 2003 al 2010 ha lavorato presso il Comitato Europeo dei Regolatori degli Strumenti Finanziari (CESR) a Parigi, ricoprendo le funzioni di Segretario Generale e, in precedenza, di Vice Segretario Generale. Dal 2011 al 2022 ha ricoperto la carica di CEO di Promontory Italia e di Direttore Operativo di Promontory Europe (Business Unit di IBM Consulting), dopo essere stato Direttore Generale di Promontory Francia.



Dal 1999 al 2007 è anche stato docente a contratto per il corso annuale di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Siena, dove si era laureato nel 1991 e aveva conseguito il Dottorato di Ricerca in Diritto Bancario e dei Mercati Finanziari nel 1995.

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