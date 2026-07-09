ESMA, mercato del carbonio dell'UE ha raggiunto i 777 miliardi di euro nel 2025

(Teleborsa) - ESMA, l'autorità di vigilanza e regolamentazione dei mercati finanziari dell'UE, ha pubblicato la sua terza relazione annuale sul mercato del carbonio nell'UE.



La relazione evidenzia il ruolo centrale degli intermediari finanziari nel funzionamento del mercato del carbonio dell'UE. Essi forniscono liquidità, agiscono come controparti per le imprese non finanziarie e aiutano gli enti di controllo ad accedere alle quote di emissione e a gestire il rischio di prezzo. ESMA riferisce che le società di investimento e gli istituti di credito hanno rappresentato circa il 62% del volume totale degli scambi nel 2025.



Lo scorso anno, aggiunge l'Autorità, il mercato del carbonio dell'UE ha raggiunto i 777 miliardi di euro, sostenuto da una forte attività di scambio e da prezzi più elevati. All'inizio del 2026, i prezzi sono diminuiti del 29% in tre mesi e la volatilità ha raggiunto il livello più alto degli ultimi due anni, riflettendo le diverse aspettative sulle future norme del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (EU ETS), sui costi energetici e sulle condizioni generali del mercato.



Nonostante ciò, l'ESMA rileva che il mercato rimane resiliente, senza che siano state individuate problematiche significative in termini di trasparenza o integrità del mercato. Il prezzo medio annuo delle quote di emissione dell'UE è aumentato del 13% rispetto al 2024 e i ricavi delle aste sono cresciuti dell'11%, nonostante una leggera diminuzione del volume delle quote messe all'asta.



I progressi sulla disponibilità degli identificativi delle persone giuridiche (LEI) nel Registro dell'Unione rimangono limitati. L'ESMA, infine, raccomanda di rendere obbligatori i LEI per tutti i conti di scambio, compreso quello per il prossimo sistema ETS2.



(Foto: ESMA)

Condividi

```