Consob, Mosca: Collegio sta esercitando con pienezza i compiti assegnati

(Teleborsa) - Il Collegio della Consob "sta esercitando con pienezza i compiti a esso assegnati, svolgendo un'attività che non può essere descritta in termini di ordinarietà o straordinarietà". Lo ha detto la presidente vicaria di Consob, Chiara Mosca, all'incontro annuale con il mercato finanziario. "Essa è ricorrente solo in parte, mentre in misura significativa dipende da eventi di mercato (l'annuncio di un'opa, per esempio)", ha aggiunto.



Si tratta della ventinovesima edizione dell'incontro e, per la prima volta, è a cura di un presidente vicario, dopo che si è concluso lo scorso 8 marzo il mandato di Paolo Savona.



Mosca ha ricordato che "la vicarietà della presidenza, che è prevista dal regolamento di organizzazione e funzionamento per dare continuità all'attività dell'istituto, si è verificata in passato in altre tre occasioni" e che "in questi ultimi mesi, la responsabilità delle decisioni e degli indirizzi è rimasta affidata alla Commissione composta dal Presidente vicario, dai Commissari Carlo Comporti, Gabriella Alemanno e Federico Cornelli".



Per dare la misura dell'impegno, Mosca ha ricordato che "nel corso del 2025 la Commissione si è riunita 63 volte, adottando 426 delibere ed esaminando 933 pratiche istruite dagli uffici. Nel 2026, tra gennaio e inizio luglio, ci siamo riuniti 36 volte, esaminando 564 pratiche e adottando 260 delibere".

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