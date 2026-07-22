Londra: andamento rialzista per SEGRO

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fondo d'investimento immobiliare inglese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,38%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, si nota che SEGRO mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,44%, rispetto a +1,74% del principale indice della Borsa di Londra ).





Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 9,27 sterline. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 8,622. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 8,256.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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