Milano 14:08
52.729 +0,85%
Nasdaq 21-lug
29.155 0,00%
Dow Jones 21-lug
52.225 +0,74%
Londra 14:08
10.726 +1,32%
Francoforte 14:08
25.055 +0,18%

Londra: risultato positivo per SEGRO

Migliori e peggiori, In breve
Londra: risultato positivo per SEGRO
Apprezzabile rialzo per il fondo d'investimento immobiliare inglese, in guadagno del 3,38% sui valori precedenti.
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