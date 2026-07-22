Parigi: giornata depressa per Kering
(Teleborsa) - Sottotono la multinazionale del lusso, che passa di mano con un calo del 2,11%.
Se si analizza l'andamento del titolo con il CAC40 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.
Lo scenario tecnico di Kering mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 243,9 Euro con area di resistenza individuata a quota 248,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 242,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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