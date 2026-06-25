Parigi: andamento rialzista per Kering
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la multinazionale del lusso, in guadagno del 2,31% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il CAC40, su base settimanale, si nota che Kering mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,48%, rispetto a 0% dell'indice di Parigi).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del colosso del lusso. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 274,8 Euro. Primo supporto visto a 266,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 261,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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