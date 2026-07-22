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Piazza Affari: senza freni il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: senza freni il comparto utility in Italia
Si muove con il vento in poppa il settore utility italiano, che arriva a 54.790,91 punti.
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