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Bellini Nautica, tre anteprime mondiali al Cannes Yachting Festival di settembre

Finanza
Bellini Nautica, tre anteprime mondiali al Cannes Yachting Festival di settembre
(Teleborsa) - Bellini Nautica, attraverso la controllata Bellini Yacht, presenterà al prossimo Cannes Yachting Festival, in calendario tra l'8 e il 13 settembre, la lineup di barche più importante della sua storia, portando in anteprima mondiale tre nuovi modelli ovvero l'Astor 38 OTB (Outboard), l'Astor 38 PISTA e l'Astor 68, affiancati dall'Astor 58, uno dei modelli di punta del marchio.

L'evento sarà inoltre l'occasione per una serie di presentazioni dedicate e incontri organizzati dal cantiere per introdurre i nuovi modelli a clienti, media e professionisti del settore.
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