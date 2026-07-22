Sòphia HT (Genenta), 2025 in crescita e nuovo CdA per prossima fase di sviluppo

(Teleborsa) - Sòphia HT, azienda campana sostenuta da Genenta, ha registrato una crescita generalizzata sia del fatturato che della redditività nell'esercizio 2025. I risultati riflettono un aumento delle vendite, un incremento degli altri ricavi operativi e una struttura dei costi più disciplinata, che insieme hanno determinato un'espansione dei margini e un netto miglioramento della redditività operativa.



In particolare, il fatturato è cresciuto del 29,3% raggiungendo i 7,17 milioni di euro; il valore totale della produzione è aumentato del 34,7% arrivando a 8,47 milioni di euro. L'EBITDA è cresciuto del 68,1% a 1,61 milioni di euro, ampliando il margine EBITDA di circa 380 punti base, portandolo al 19,0%. L'utile operativo è aumentato dell'80,8% a 1,21 milioni di euro.



Sòphia HT ha inoltre nominato un nuovo CdA per guidare la prossima fase di crescita nel mercato Aerospaziale e della Difesa. La nuova governance unisce la leadership ingegneristica dei fondatori - Antonio Caraviello (CEO e Presidente), Raffaele Sansone (COO) e Domenico Borrelli (CTO) - con l'esperienza finanziaria e industriale di Genenta Science, rappresentata nel Consiglio da Pierluigi Paracchi e Gianfranco de Nigris, con Paolo Salvato in qualità di osservatore.



Genenta Science è una società italiana quotata al Nasdaq e in fase di trasformazione in Saentra Forge (aggregatore industriale strategico di scale-up focalizzato su biotecnologie, difesa, aerospazio e tecnologie italiane legate alla sicurezza nazionale).

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