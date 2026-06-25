Bastogi, cooptato nuovo consigliere di amministrazione

(Teleborsa) - A seguito delle dimissioni rassegnate da Andrea Raschi dalla carica di Amministratore Delegato e di Consigliere di Amministrazione della Società, nonché alla deliberazione del nuovo assetto delle cariche sociali, Bastogi ha fatto sapere che il Cda ha deliberato di nominare per cooptazione Stefano Longhini quale nuovo Consigliere di Amministrazione.



Longhini, che ha accettato la carica, resterà in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti, ai sensi di legge.



Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, a oggi Longhini non detiene azioni Bastogi.

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