Cube Labs, nominato nuovo CdA. Filippo Surace confermato presidente e AD

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di Cube Labs , venture builder nel settore delle tecnologie sanitarie quotato su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha approvato il bilancio 2025 e la destinazione del risultato di esercizio, pari a 6.995 euro, interamente a Riserva legale. Ok anche all'autorizzazione per l'acquisto e la disposizione di azioni proprie.



L'assemblea ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione, stabilendo in 5 il numero dei suoi componenti. Il nuovo CdA rimarrà in carica per 1 esercizio. Sono stati nominato Amministratori i seguenti candidati, proposti nell'unica lista depositata dal socio Keltinvest S.r.l., titolare di n. 10.765.000 azioni ordinarie di Cube Labs, pari al 51,56 % del capitale sociale di Cube Labs: Filippo Surace; Massimo Fiocchi; Renato del Grosso; Giuseppina Staropoli; Domenico Felice Colella.



Inoltre, i soci hanno nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà in carica per tre esercizi. In dettaglio, hanno nominato i seguenti candidati proposti nell'unica lista depositata dal socio Keltinvest: Sindaci effettivi Piergiacomo Jucci (Presidente), Marco Ziccardi e Alessandro De Luca; Sindaci Supplenti Antonio Viola e Alessandro Medic.



Il CdA ha deliberato di nominare Filippo Surace quale Presidente e Amministratore Delegato, al fine di garantire una maggiore efficienza all'azione esecutiva della Società, sia con riferimento agli adempimenti di ordinaria gestione, sia per quelli relativi alla gestione straordinaria, ferma restando l'espressa esclusione di quanto attribuito in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione. Il CdA ha inoltre conferito all'Amministratore Massimo Fiocchi generali poteri di gestione della società, con riferimento all'area amministrativa, finanziaria e di controllo, e all'Amministratore Renato del Grosso poteri relativi allo sviluppo strategico sul mercato internazionale.

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