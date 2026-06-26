Mondo TV, CdA approva aumento di capitale da 6 milioni di euro con diritto di opzione

(Teleborsa) - Il CdA di Mondo TV , società quotata su Euronext Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, ha approvato la proposta di aumento di capitale sociale a pagamento, in via scindibile e con riconoscimento del diritto di opzione, per un importo massimo complessivo pari a 6 milioni di euro, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea straordinaria degli azionisti (convocata per il 30 luglio 2026).



Si tratta, si legge in una nota, di un passaggio decisivo nell'attuazione del piano di risanamento, avviando la fase di rafforzamento patrimoniale. L'operazione è finalizzata a consolidare il riequilibrio economico, patrimoniale e finanziario conseguito dalla società e a sostenere la successiva fase di sviluppo industriale e commerciale.



Viene specificato che l'operazione sarà realizzata nel pieno rispetto del diritto di opzione spettante a tutti gli azionisti e non prevede alcuna tranche riservata a specifici investitori. La struttura dell'aumento di capitale prevederà una prima fase di offerta in opzione, una successiva fase di gestione dei diritti eventualmente non esercitati e una ulteriore fase di collocamento dell'eventuale residuo inoptato. L'eventuale partecipazione di investitori strategici o finanziari potrà pertanto avvenire esclusivamente nell'ambito della fase di gestione dell'eventuale inoptato.



In tale contesto, Mondo TV conferma gli accordi già sottoscritti con Hemlock West, investitore industriale con consolidata presenza nel mercato nordamericano, la cui partecipazione all'operazione è prevista nell'ambito della fase di collocamento dell'eventuale inoptato. L'ingresso di Hemlock West rappresenta un'importante opportunità di sviluppo industriale e commerciale per Mondo TV nel mercato nordamericano.



(Foto: © Fred Mantel / 123RF)

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