UniCredit lancia la piattaforma digitale Unlimited Racing Team

(Teleborsa) - UniCredit annuncia oggi il lancio di UniCredit Unlimited Racing Team, un'esperienza digitale unica e altamente personalizzata, sviluppata nell'ambito della partnership pluriennale con Scuderia Ferrari HP.



Pensata per offrire ai fan qualcosa di realmente nuovo e distintivo, UniCredit Unlimited Racing Team offre un accesso privilegiato al dietro le quinte di una scuderia. Attraverso un percorso digitale immersivo, i partecipanti possono esplorare le qualità fondamentali che contraddistinguono i diversi ruoli all'interno di un team: capacità di giudizio, collaborazione, disciplina, curiosità e attitudine a trasformare le intuizioni in azione.



Dopo un'introduzione personalizzata da parte di UniCredit, l'esperienza si sposta sul circuito, dove i piloti della Scuderia Ferrari HP, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, accompagnano i partecipanti lungo il percorso e illustrano i temi alla base della sfida. Piuttosto che mettere alla prova le conoscenze tecniche, l'iniziativa invita i partecipanti a riflettere su come valutano le informazioni, reagiscono ai cambiamenti, collaborano con gli altri e prendono decisioni. Attraverso una serie di scenari ispirati al mondo delle corse, ciascuno può identificare il ruolo che meglio rispecchia il proprio approccio personale.



Il percorso si conclude con un Performance Leadership Profile personalizzato, che mette in evidenza le qualità che plasmano il modo in cui ogni partecipante pensa, agisce e contribuisce al raggiungimento degli obiettivi. Il profilo riflette diversi approcci, dalla visione strategica e orientamento alla performance alla capacità decisionale basata sui dati, dal controllo disciplinato all'esecuzione collaborativa, fino alla prospettiva di lungo periodo. Si tratta di una valorizzazione dei punti di forza individuali, ispirata alle competenze complementari che si uniscono in ogni squadra vincente.



UniCredit Unlimited Racing Team è disponibile a livello internazionale. La piattaforma è accessibile in tutte le principali lingue del Gruppo, consentendo la partecipazione in tutto il network UniCredit. Inoltre, le banche del Gruppo hanno sviluppato offerte e iniziative complementari a tema, adattate ai rispettivi mercati e pubblici di riferimento.



L'iniziativa fa parte di "Bound by Passion. United in Excellence" ("Legati nella passione. Uniti nell'eccellenza"), la piattaforma che unisce UniCredit e Scuderia Ferrari HP nell’impegno condiviso verso innovazione, inclusione, ambizione ed eccellenza.



Andrea Orcel, Amministratore Delegato del Gruppo UniCredit, ha dichiarato: "Il successo non si raggiunge mai da soli; è il risultato dell'unione di persone con competenze e prospettive uniche, impegnate nel perseguimento di un obiettivo comune. Unlimited Racing Team offre un'opportunità senza precedenti per vivere in prima persona i valori, le decisioni e i punti di forza che contraddistinguono una squadra vincente. Questa iniziativa riflette l'ambizione della nuova fase strategica della Banca, UniCredit Unlocked, che coniuga un approccio paneuropeo integrato con una forte rilevanza locale, facendo leva sull'innovazione digitale e sulla personalizzazione per creare esperienze più rilevanti per clienti, fan e comunità".

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