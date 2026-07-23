Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 22 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.762,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.569,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.954,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)