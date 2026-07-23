Milano 12:24
51.750 -1,97%
Nasdaq 22-lug
28.998 0,00%
Dow Jones 22-lug
52.219 -0,01%
Londra 12:24
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Francoforte 12:24
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 22/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Discesa moderata per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 22 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,26% rispetto alla seduta precedente.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.762,1. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.569,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 10.954,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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