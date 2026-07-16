Confinvest Oro, ricavi primo semestre volano a 86 milioni di euro con contributo Dierre

(Teleborsa) - Confinvest , market dealer italiano specializzato nell'oro fisico da investimento e quotato su Euronext Growth Milan, ha chiuso il primo semestre 2026 con ricavi pari a circa 86 milioni di euro, in crescita dell'80% rispetto ai 48 milioni di euro registrati nel primo semestre 2025.



L'andamento dei ricavi del periodo considerato riflette il consolidamento dell'attività caratteristica di Confinvest Oro e il primo apporto derivante dall'integrazione del ramo d'azienda Dierre, il cui closing è stato perfezionato il 4 febbraio nell'ambito di un'operazione di reverse take-over. Il ramo Dierre ha contribuito ai ricavi del primo semestre 2026 per circa 30 milioni di euro (pari a circa il 34% del fatturato complessivo).



La performance del semestre è stata sostenuta anche da Conto Lingotto, piattaforma digitale della società dedicata all'acquisto, alla vendita e alla custodia di oro fisico, che ha contribuito ai ricavi del primo semestre per circa 2 milioni di euro, in crescita del 143% rispetto ai 0,9 milioni di euro registrati nel primo semestre 2025.



"I numeri del primo semestre 2026 delineano con chiarezza la traiettoria che stiamo seguendo: ampliare il perimetro di Confinvest Oro e rafforzare l'attività all'ingrosso, accanto alla nostra presenza storica nel mercato retail dell'oro fisico da investimento - dichiara l'AD Simone Manenti - L'integrazione del ramo Dierre va esattamente in questa direzione. Non parliamo soltanto di un apporto ai ricavi, ma di un passaggio che rende la Società più completa, più solida e meglio posizionata per intercettare volumi e opportunità di mercato. Il closing perfezionato a febbraio ha rappresentato l'avvio di una nuova fase industriale, che sta già contribuendo ad ampliare la scala operativa e commerciale di Confinvest Oro".

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