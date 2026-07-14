Yakkyo, ricavi preliminari salgono a 11,6 milioni nel primo semestre 2026 (+26%)

(Teleborsa) - Yakkyo , PMI innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva nello sviluppo di soluzioni software per il dropshipping e la vendita wholesale di prodotti di terzi, ha registrato nel primo semestre ricavi pari a 11,6 milioni di euro, in crescita del 26% rispetto ai 9,2 milioni dello stesso periodo del 2025. Il numero di ordini di dropshipping è salito del 56% a 559mila, dai 358mila del primo semestre 2025.



"Il primo semestre del 2026 segna un'accelerazione significativa del nostro percorso di crescita, con una dinamica dei ricavi solida, trainata dal core business - ha dichiarato Giovanni Conforti, CEO di Yakkyo -. In parallelo abbiamo completato l'integrazione diretta con 1688, il più grande marketplace wholesale al mondo: un traguardo tecnologico e commerciale i cui effetti sui volumi si manifesteranno pienamente nei prossimi trimestri. Consideriamo questa integrazione un motore di crescita futura, capace di ampliare il nostro bacino di clienti e rafforzare il posizionamento competitivo del gruppo".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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