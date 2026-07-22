Dassault Aviation, fatturato accelera nel primo semestre a 4,2 miliardi di euro

Confermata la guidance per l'intero anno

(Teleborsa) - Il costruttore aeronautico francese Dassault Aviation ha annunciato utili del primo semestre in crescita e ha mantenuto invariati gli obiettivi, in un contesto di accelerazione della spesa militare globale e di pressione sul settore della difesa per ridurre gli ordini in sospeso, che hanno raggiunto livelli record.



Il produttore di aerei da combattimento Rafale e jet executive Falcon ha registrato un utile operativo rettificato del primo semestre in aumento dell'83% su base annua, attestandosi a 330 milioni di euro, con un fatturato netto in crescita del 46% a 4,16 miliardi di euro.



La Società ha dichiarato che l’acquisizione di ordini ha raggiunto 2,9 miliardi di euro, mentre le consegne hanno incluso complessivamente 25 aeromobili.



Dassault ha chiuso il periodo con 10,1 miliardi di euro di liquidità consolidata disponibile, in gran parte costituita da anticipi dei clienti.



Il management ha confermato la guidance sulle vendite 2026 a 8,5 miliardi di euro e ha ribadito gli obiettivi di consegna.



L'azienda aeronautica, inoltre, è in trattative con le autorità francesi per sviluppare un'alternativa al progetto del caccia FCAS, interrotto dopo i tentativi falliti con Airbus .



Il programma per il caccia di nuova generazione potrebbe essere sviluppato interamente in Francia o in collaborazione con altri partner, ha dichiarato l'amministratore delegato Eric Trappier in una conferenza stampa tenutasi mercoledì vicino a Parigi.



Trappier ha anche affermato di prevedere una "netta ripresa" della domanda di jet privati ??Falcon di Dassault quest'anno, in particolare in Asia e negli Stati Uniti. E ha aggiunto che la maggior parte dei clienti è rappresentata da aziende che li utilizzano per viaggi d'affari.



Il manager, inoltre, ha segnalato che la produzione continua a essere rallentata da intoppi nella catena di approvvigionamento che persistono dall'inizio della pandemia.

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