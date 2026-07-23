Attese positive per Heineken
(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio
Seduta positiva per il produttore di birra olandese, tra i componenti dell'AEX, che avanza bene e porta a casa un +1,01%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Heineken presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 77,7 Euro, con stop loss impostato a quota 73,75 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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