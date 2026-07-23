Attese positive per Heineken

(Teleborsa) - Chiusura del 22 luglio

Seduta positiva per il produttore di birra olandese , tra i componenti dell' AEX , che avanza bene e porta a casa un +1,01%.





Operatività odierna:

A livello operativo, Heineken presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 77,7 Euro, con stop loss impostato a quota 73,75 Euro, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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