BNP Paribas, utile netto balza a 4,35 miliardi (+33,4%). In crescita i ricavi di tutte le divisioni

Il Ceo Bonnafé: preperazione Piano 2030 in fase avanzata.

(Teleborsa) - BNP Paribas ha registrato risultati elevati nel secondo trimestre 2026, sostenuti da una crescita a due cifre dei ricavi in tutte le principali divisioni. Il margine di intermediazione del Gruppo si attesta a 14.091 milioni di euro, in aumento del 12,0% rispetto al secondo trimestre 2025. Corporate & Institutional Banking (CIB) cresce del 12,7%, Commercial, Personal Banking & Services (CPBS) del 4,8%, mentre Investment & Protection Services (IPS) registra un balzo del 27,3% (+8,4% a perimetro costante), rafforzato dall'integrazione di AXA IM.



I costi operativi salgono a 7.986 milioni di euro (+10,4%), generando un effetto forbice positivo di 1,6 punti (3,7 a perimetro costante) e un miglioramento del rapporto cost/income al 56,7% (-0,8 punti). Il risultato lordo di gestione cresce del 14,1% a 6.105 milioni. Il costo del rischio si attesta a 949 milioni di euro (39 punti base), in linea con l'obiettivo 2026 di restare sotto i 40 punti base, nonostante un accantonamento prospettico di 95 milioni legato all'evoluzione del contesto geopolitico.



L'utile ante imposte sale del 33,0% a 6.063 milioni, beneficiando anche del contributo straordinario dell'operazione Ageas/AGI (plusvalenza di 858 milioni). L'utile netto di Gruppo raggiunge così 4.345 milioni di euro, in crescita del 33,4% rispetto al secondo trimestre 2025, con un ROTE al 13,3%.



"Il Gruppo registra risultati elevati, grazie alla dinamica delle proprie attività, alla forza del proprio modello diversificato, all'accelerazione della propria trasformazione, in particolare nell'ambito dell'intelligenza artificiale, e all'impegno dei propri dipendenti", ha dichiarato Jean-Laurent Bonnafé, Amministratore Delegato del Gruppo. "Siamo in fase molto avanzata nella preparazione del piano 2030, che sarà presentato a febbraio 2027".



Il CET1 ratio si attesta al 13,0% al 30 giugno 2026 (+20 punti base rispetto al primo trimestre), raggiungendo già l'obiettivo fissato per il 2027. Il Consiglio di Amministrazione ha deciso un acconto sul dividendo di 3,23 euro per azione, pari al 50% dell'utile netto consolidato per azione del primo semestre, con pagamento il 28 settembre 2026. Sul semestre, l'utile netto di Gruppo raggiunge 7.562 milioni di euro (+21,8% sul primo semestre 2025).

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