BNP Paribas spinge al rialzo

(Teleborsa) - Chiusura del 15 luglio

Nuovo spunto rialzista per la banca francese , parte del CAC40 , che guadagna bene e porta a casa un +0,31%.





Operatività odierna:

L'analisi tecnica dei dati segnala un'indicazione di acquisto del titolo ai prezzi correnti fissati a 102,6 Euro, con stop loss posto a quota 97,77, in vista di possibili guadagni nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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