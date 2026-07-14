Citi, utile in crescita del 45% nel 2° trimestre: miglior trimestrale in un decennio

(Teleborsa) - Citigroup , colosso bancario statunitense, ha registrato un utile netto di 5,8 miliardi di dollari, pari a 3,15 dollari per azione, per il secondo trimestre del 2026, a fronte di un fatturato di 24,8 miliardi di dollari. A titolo di confronto, il secondo trimestre del 2025 ha registrato un utile netto di 4 miliardi di dollari, pari a 1,96 dollari per azione, e un fatturato di 21,7 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano, in media, un utile per azione di 2,74 dollari su ricavi per 23,7 miliardi di dollari.



Il fatturato è aumentato del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla crescita di ciascuna delle cinque divisioni interconnesse di Citi, nonché all'impatto delle fluttuazioni valutarie, parzialmente compensato da un calo nel segmento "corporate". L'utile netto è stato determinato da maggiori ricavi e da un minore accantonamento per perdite su crediti, parzialmente compensato da maggiori spese.



"Con un utile netto in crescita del 45%, questo è stato il miglior risultato trimestrale di Citi in un decennio, con una crescita a doppia cifra per l'azienda e in quattro delle nostre cinque divisioni - ha commentato la CEO Jane Fraser - Il settore Services ha registrato il suo miglior risultato trimestrale di sempre in termini di fatturato e un ritorno sull'investimento superiore al 30%. Nel settore Markets, gli ottimi risultati nei prodotti FX e spread dimostrano anche quanto i clienti si affidino alla nostra rete globale, mentre il settore Equities ha mostrato un continuo slancio con un aumento del fatturato del 45%. I ricavi del settore Banking sono cresciuti del 34% e abbiamo svolto un ruolo nella maggior parte delle principali emissioni azionarie e obbligazionarie. I ricavi del settore Wealth Management sono aumentati per il nono trimestre consecutivo, con quasi due terzi della crescita dei nuovi asset di investimento netti derivanti dal consolidamento dei rapporti con i clienti esistenti. Nonostante le difficoltà a breve termine derivanti dagli investimenti nel nostro portafoglio di carte di credito al consumo negli Stati Uniti, la nostra solida base clienti ha continuato ad alimentare i fattori trainanti: crescita dei prestiti, maggiore spesa e performance creditizie migliori del previsto".



"La crescente generazione di utili ci consentirà di aumentare il dividendo previsto del 12% e abbiamo avviato il nostro piano di riacquisto di azioni proprie da 30 miliardi di dollari - ha aggiunto - La combinazione dei nostri investimenti, dell'esecuzione rigorosa e dell'attenzione al cliente sta migliorando i nostri rendimenti e creando risultati più duraturi per i nostri investitori".



Scendendo nei dettagli, i ricavi dei mercati obbligazionari, pari a 4,7 miliardi di dollari, sono aumentati del 7%, trainati dalla crescita dei prodotti spread e di altri strumenti a reddito fisso. I ricavi dei mercati azionari, pari a 2,3 miliardi di dollari, sono aumentati del 45%, grazie alla crescita dei derivati, a fronte di una maggiore attività dei clienti e dei servizi di prime brokerage. I ricavi dell'Investment Banking, pari a 1,5 miliardi di dollari, sono aumentati del 44%, trainati dalla crescita dei mercati dei capitali di debito (DCM) e dei mercati dei capitali azionari (ECM), parzialmente compensata da un calo nell'attività di consulenza. I ricavi del DCM sono aumentati del 65%, principalmente grazie alla crescita sia del leveraged finance che dell'investment grade. I ricavi dell'ECM sono aumentati del 92% in un contesto di mercato molto favorevole, trainati dalla crescita di tutti i prodotti, con una forte performance nelle offerte pubbliche iniziali e nelle offerte successive. I ricavi dell'attività di consulenza sono diminuiti del 4%, rispetto alla solida performance registrata nello stesso periodo dell'anno precedente.

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